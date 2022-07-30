В Кемерове движение транспорта по улице Волгоградской открыли раньше намеченного срока

Фото: СГК Кузбасса

В Кемерове движение транспорта по улице Волгоградской открыли раньше, чем планировали - уже к 13.00. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

- Проезд по улице Волгоградская в Кемерове открыт, - рассказали в СГК, отметив, что воздушный переход тепловой сети убрали быстрее намеченного срока.

Напомним, что работы начали сегодня в 6.00, они должны были завершиться только к полуночи.

Специалисты демонтировали воздушный переход тепломагистрали над проезжей частью. Новая теплосеть будет смонтирована на этом же месте подземным способом, для этого в скором времени снова будет перекрыта дорога.