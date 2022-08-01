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Общество1 августа 2022 1:13

Глава Кемерова показал, как идет ремонт на Красноармейском мосту

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове начался ремонт Красноармейского моста через Искитимку. Глава города Илья Середюк опубликовал фотографии, сделанные во время работ.

Он рассказал, что за два дня с момента закрытия моста было выполнено фрезерование дорожного полотна, снято 80% железобетонных плит на тротуарах. Сейчас специалисты приступили к демонтажу отбойника. На мост зашел первый экскаватор.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Кроме того, бригады КЭТК переустроили два стрелочных перевода на пересечении улиц Красноармейской и 50 лет Октября. Сегодня утром троллейбусы поехали по новой схеме.

Напомним, что первый этап ремонт Красноармейского моста планируют завершить к середине октября.