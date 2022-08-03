Глава Кемерова показал новую набережную реки Томь

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Мэр Кемерова Илья Середюк опубликовал в своем телеграм-канале фотографии строящейся набережной реки Томь возле Московской площади.

Градоначальник показал ограждения, которые выполнены не из гранита, но стилизованы под него.

- Приступили к защите бетонных конструкций специальным покрытием с текстурой под гранит, - сообщил Илья Середюк.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Напомним, что часть новой набережной будет открыта в этом году.

Ранее «Комсомолка» публиковала изображение проекта набережной.