В Ленинском районе Кемерова временно ограничат парковку транспорта

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове временно ограничат парковку транспорта в Ленинском районе в связи с проведением праздника, посвященного Дню строителя. Об этом предупредили в городской администрации.

6 августа с 7.00 будет ограничена парковка транспорта около корпуса КемГМУ (улица Ворошилова, 22 а), а с 8.00 также на бульваре Строителей (от проспекта Ленина до проспекта Химиков).

Водителей попросили учитывать эту информации при планировании маршрутов.

Напомним, что семейный фестиваль «День строителя - 2022» будет проходить в линейном парке бульвара Строителей с 12.00.