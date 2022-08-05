В Кемерове автобусы поедут по-новому из-за ремонтных работ в Ленинском районе

С сегодняшнего дня в кузбасской столице изменятся схемы движения общественного транспорта из-за ремонтных работ по улице Ворошилова. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, что в районе детской поликлиники сегодня вечером начнутся работы по демонтажу наземной и строительству подземной тепломагистрали. Участок дороги будет закрыт с 20.00 пятницы, 5 августа, до 20.00 понедельника, 8 августа. На этот период маршрутки и автобусы, проезжающие по участку улицы Ворошилова, изменят схемы движения.

Так, маршрутка № 18т «Сквер - д.п. Шалготарьян» поедет по маршруту: проспект Химиков, улица Ворошилова, улица Стройотрядовская, б-р Строителей (верхний), проспект Химиков, б-р Строителей (нижний) и далее по маршруту в прямом и обратном направлении

Автобус № 26 «д.п. Шалготарьян - Сельхозинститут» и автобус № 42 «Губернский рынок - Сельхозинститут»: проспект Ленина, улица Ворошилова, улица Стройотрядовская, б-р Строителей (верхний), проспект Химиков, улица Ворошилова, проспект Ленина и далее по маршрутам.