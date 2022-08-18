Очевидец: в Кузбассе 9-летний мальчик погиб от удара током

Фото: архив "КП"
Фото: Екатерина РОМАНОВА
В Яшкине 9-летний мальчик забрался на трансформаторную подстанцию и получил смертельный удар током. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
Они опубликовали страшные кадры, на которых видно тело погибшего ребенка сразу после случившегося. На видео также запечатлено, как прибывшие спасатели снимают мальчика.
- В Яшкине на улице Заречной произошел несчастный случай, погиб мальчик 9 лет, - сообщили жители.
Подробности трагедии выясняются.
Напомним, что несколько дней назад в Яшкине произошел еще один несчастный случай: грузовик сбил девочку, выбежавшую на дорогу.