Очевидец: в Кузбассе 9-летний мальчик погиб от удара током

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Яшкине 9-летний мальчик забрался на трансформаторную подстанцию и получил смертельный удар током. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Они опубликовали страшные кадры, на которых видно тело погибшего ребенка сразу после случившегося. На видео также запечатлено, как прибывшие спасатели снимают мальчика.

- В Яшкине на улице Заречной произошел несчастный случай, погиб мальчик 9 лет, - сообщили жители.

Подробности трагедии выясняются.

Напомним, что несколько дней назад в Яшкине произошел еще один несчастный случай: грузовик сбил девочку, выбежавшую на дорогу.