Радиолюбители России запеленговали сигналы спутника «Кузбасс-300»

Фото: АПК.

От радиолюбителей Москвы и Рязани поступила информация в центр управления полетами (ЦУП) КузГТУ о получении данных телеметрии со спутника «Кузбасс-300». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев поздравил коллектив разработчиков с успешным началом работы на орбите первого регионального спутника «Кузбасс-300». По уточненным данным, над Кузбассом спутник пролетает ежедневно в 11.30 и 00.30 по местному времени.

Руководитель центра управления полетами при КузГТУ Владислав Немов рассказал, что все желающие радиолюбители мира могут участвовать в сеансах связи со спутником «Кузбасс-300» на частоте радиоканала 435 МГц. Его позывной - RS34S. Спутник стабилизировал свое движение по орбите, специалисты ЦУП ведут работу над получением более качественного и устойчивого сигнала.

Напомним, 9 августа первый региональный спутник «Кузбасс-300» запустили с космодрома «Байконур».