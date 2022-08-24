Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса проинспектировал ход работ по строительству северо-западного обхода Кемерова. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Сдать дорогу планируется осенью 2024 года. Обход Кемерова решит давнюю проблему региона - отвод большегрузной техники с улиц областного центра.

Ряд уникальных технологий применяется при строительстве. Например, обход Кемерова станет трассой со специальным переходом для животных - экодуком, по которому обитатели леса смогут спокойно пересекать автодорогу.