Жительница Кузбасса оштрафована за угрозу убить прокурора

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Она хотела отомстить за арестованного отца.

В апреле нынешнего года 24-летняя жительница Новокузнецка присутствовала на судебном заседании, на котором рассматривалась жалоба по оспариванию меры пресечения в виде заключения под стражу задержанному органами правопорядка родственнику. Видимо, не удовлетворенная результатом, она встретила в коридоре суда сотрудницу прокуратуры, выступавшую в качестве государственного обвинителя, и пригрозила ей убийством. Та, посчитав угрозу реальной, вызвала следственную группу.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении прокурора). Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала.

В итоге приговором суда новокузнечанке было назначено наказание в виде штрафа.