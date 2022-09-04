В Кузбассе более 70 человек ищут пенсионерку и ее внука, которые пропали во время похода за грибами

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Прокопьевском округе более 70 человек принимают участие в поисках пенсионерки и ее внука, которые пропали в лесу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В тайге в районе поселка Новостройка заблудились 63-летняя пенсионерка и ее 10-летний внук. Они ушли в лес за грибами в субботу около 13.00 и не вернулись. Мобильных телефонов у них с собой не было.

В поисковой операции принимают участие сотрудники полиции, спасатели, волонтеры, местные жители. Группы обследуют территорию тайги с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств, чтобы пропавшие их услышали. В настоящее время группировка сил и средств, привлеченных к поискам, наращивается.

СК РФ по Кемеровской области начал доследственную проверку по факту исчезновения женщины и ребенка.