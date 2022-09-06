В Кузбассе еще двое мужчин заблудились в лесу

В Кузбассе двое мужчин заблудились в лесу, им на помощь пришли спасатели. О происшествиях рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Один мужчина ушел в лесной массив в районе поселка Маяк в Анжеро-Судженске и заблудился. Сообщение об этом поступило диспетчеру областной поисково-спасательной службы в воскресенье, 4 сентября. Спасатели вместе со служебной собакой прочесали лес и нашли потерявшего мужчину. Они вывели его на дорогу и передали родственникам. От медицинской помощи мужчина отказался.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Второй случай произошел в Юргинском районе. Мужчина, собирая грибы, заблудился в лесном массиве недалеко от поселка Большеямное. Он позвонил родственникам в 21.00 и сообщил, что не может самостоятельно выйти из леса. Спасатели провели поиск и обнаружили мужчину. Его осмотрели работники скорой помощи и отпустили домой.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Напомним, что в эту субботу в Прокопьевском районе в лесу пропали женщина с 10-летним ребенком. Их поиски продолжаются уже третьи сутки.