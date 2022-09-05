В кузбасском лесу двое суток ищут заблудившихся бабушку с внуком

Фото: Лиза Алерт Кузбасс / ВКонтакте

В Прокопьевском округе полиция, волонтеры и местные жители двое суток ищут пенсионерку и ее внука, заблудившихся в лесу.

Надежда Васильевна с дочерью и десятилетним внуком Димой в эту субботу отправились за грибами в лес. Они отъехали на автомобиле недалеко от поселка Новостройка и в лесополосе разошлись, договорившись встретиться спустя время. Вскоре молодая женщина вышла к машине, а ее 63-летняя мать с племянником - нет. Телефонов ни у кого их пропавших с собой не было, поэтому связаться с ними родственникам не удалось. Они забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. С тех пор ведется поисковая операция.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс / ВКонтакте

Сейчас в масштабных поисках принимают участие около 250 человек. Это полицейские, спасатели, местные жители, волонтеры (причем, не только из Кузбасса, но и из Новосибирской и Томской областей). Группы обследуют тайгу с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств - чтобы привлечь внимание женщины и ребенка. Уже осмотрена территория площадью порядка 10 км2. В понедельник для проведения поисковой операции был привлечен вертолет Росгвардии Ми-8. Штаб не прекращает работу ни на минуту, но пока поиски так и не принесли результата. Пенсионерка с ребенком уже две ночи провели в лесу...

Фото: управление Росгвардии по Кемеровской области

- Температура воздуха в зоне поиска сейчас граничит с отметкой в ноль градусов и забирает у нас драгоценные шансы, - рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс», призвавшие местных жителей помочь в поисках. В соцсетях они обратились к владельцам беспилотных летательных аппаратов с тепловизором (модель DJI Matrice 300) откликнуться и представить технику для поисков - это в разы ускорит поиск и увеличит шансы на его благополучный исход.

По факту пропажи женщины и мальчика следственными органами проводится доследственная проверка. При этом рассматриваются и другие версии их исчезновения. Сотрудники регионального Следкома изучили путь пропавших от дома до леса, а также осмотрели их дом и автомобиль, на котором они приехали в лес, однако не нашли никаких признаков совершения преступления.

Как не заблудиться в лесу?

Ежегодно в сезон сбора дикоросов люди пропадают в лесах. Как не заблудиться, а, заблудившись, - выжить, рассказали в региональном МЧС.

О своем походе в лес надо предупредить родственников и соседей. Причем надо сообщить, куда именно вы идете и когда планируете вернуться. Нож, спички, завернутые в полиэтиленовый мешок, компас, дождевик, еда, вода и заряженный телефон - это обязательный список того, что необходимо взять с собой в лес. Мобильный часто помогает в поисках, по телефону спасатели могут дать рекомендации по ориентированию на местности.

Зайдя в лес, стоит чаще осматриваться и запоминать, как выглядит местность. Надо обращать внимание на сломанные или необычные деревья, возвышенности и пр.

Если вы поняли, что заблудились, первым делом нужно остановиться и постараться не паниковать. Необходимо попробовать дозвониться до экстренных служб по телефону 112. Стоит прислушаться, возможно, где-то рядом шумит мотор или лает собака - нужно идти на этот звук. Если есть тропинка, то необходимо двигаться по ней (либо по реке) - она приведет в населенный пункт. При этом надо постоянно подавать призывы о помощи - вас могут услышать рыбаки или грибники.

Для ориентирования в лесной зоне следует помнить о народных приметах. Так, солнце утром всегда расположено на востоке, в полдень - на юге, вечером - на западе, мох на деревьях растет с северной стороны.

Если ночь в лесу неизбежна, нужно найти место для ночлега и заготовить дрова для костра. Ночью нужно находиться именно в этом месте, сохраняя тепло и экономя силы.