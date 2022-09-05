В Кузбассе для поиска заблудившихся в лесу женщины и мальчика задействовали вертолет Росгвардии

В Прокопьевском округе продолжаются поиски женщины и ее внука, которые пропали в тайге. Сегодня в мероприятиях задействуют вертолет Росгвардии, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области

Количество людей и средств, участвующих в поисковой операции, значительно увеличилось. На поиски прибыли еще около 120 полицейских из разных городов Кузбасса, волонтеры. В настоящее время бабушку и ее внука ищут 250 человек. Координацию мероприятий на месте осуществляет заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Евгений Широков.

Напомним, что 63-летняя женщина и ее 10-летний внук ушли в лес за грибами днем 3 сентября. С собой у них не было телефонов. Поисковые мероприятия не прекращаются уже двое суток.