Спасатели попросили кузбассовцев помочь в поисках потерявшихся в тайге пенсионерки и ее внука

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели отряда «Лиза Алерт Кузбасс» обратились к жителям региона с просьбой предоставить беспилотный летательный аппарат с тепловизором, который может помочь в поисках пенсионерки и ее внука, потерявшихся в лесу.

Волонтеры напомнили, что 63-летняя женщина и ее 10-летний внук ушли в лес за грибами в районе поселка Новостройка Прокопьевского района днем в субботу, 3 сентября. Их ищут уже вторые сутки. Помимо полиции в поисковой операции принимают участие местные жители, сотрудники МЧС и районной администрации, поисковики разных добровольческих отрядов, в том числе волонтеры, прибывшие из соседних регионов. Они осматривают территорию как пешком, так и на квадроциклах. Вчера днем зона поиска с воздуха была осмотрена с легкомоторного самолета. Однако бабушку с внуком пока так и не удалось найти.

- Температура воздуха в зоне поиска сейчас граничит с отметкой в ноль градусов и забирает у нас драгоценные шансы. Мы очень просим откликнуться тех, кто имеет в своем распоряжении беспилотный летательный аппарат с тепловизором, а именно модель DJI Matrice 300. Данная техника в разы ускорит поиск и увеличит шансы на его благополучный исход, - рассказали в отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

Волонтеры попросили готовых помочь кузбассовцев связаться с ними по телефонам: Сэнди (Татьяна) 89130769946, Шевалье (Анна) 89133237520, Веста (Надя) 89069346426.