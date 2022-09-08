Две красавицы из Кузбасса участвуют в конкурсе мужского журнала

Фото: Коллаж miss.maximonline.ru

В борьбу за титул Miss MAXIM 2022 & Точка любви включились более 370 конкурсанток. Среди них - две представительницы Кемеровской области.

Организаторы традиционного конкурса красоты и сексуальности отмечают, что в нем может принять участие любая читательница журнала. Для этого достаточно пройти модерацию на сайте издания.

Сейчас конкурсантки проходят кастинг - до 30 сентября им необходимо пробиться в сотню лучших по итогам зрительского голосования в интернете.

Кузбасс здесь представляют 21-летняя Софья Макеева из Новокузнецка и 41-летняя Виктория Михалева из Кемерова.

В сотню лучших пока они не попадают: Софья на момент публикации этой новости располагалась на 189-й строчке рейтинга, а Виктория - на 198-й. Впрочем, рейтинг постоянно меняется у всех конкурсанток.

Победительница, как уточняется на сайте журнала, получит корону, подарки от спонсоров и фотосессию от звездного фотографа. Остальные финалистки получат только подарки от спонсоров.