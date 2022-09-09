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Общество9 сентября 2022 6:53

В Кузбассе вышла в свет Книга памяти горняков шахты «Листвяжная»

Уникальное издание получат семьи погибших
Сергей БАБАНАКОВ
Идею о создании книги одобрили родственники погибших.

Идею о создании книги одобрили родственники погибших.

Фото: Сергей БАБАНАКОВ

В Кузбассе тиражом в тысячу экземпляров опубликована книга «Листвяжная»: шахта, уголь, жизнь», рассказывающая о шахтерах, погибших при взрыве 25 ноября 2021 года.

Впервые о создании Книги памяти заговорили еще в конце 2021 года. Автором идеи стала Виолетта Бедарева – дочь погибшего машиниста горных выемочных машин Анатолия Бедарева. Ее поддержали и родственники других жертв трагедии.

И менее чем год спустя, ко Дню шахтера, Книга памяти вышла в свет. Составителями ее стали кузбасские журналисты, которые работали с семьями шахтеров и горноспасателей. О каждом погибшем (всего их было 51) был написан биографический очерк. В первую очередь, рассказывали не о самом взрыве или повседневной работе, а о человеческих качествах ушедших шахтеров.

Первую партию книги уже раздали семьям шахтеров. Также планируется отправить часть тиража в кузбасские библиотеки.