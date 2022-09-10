Жительница Кузбасса соблазнилась возможностью за деньги получить компенсацию за лекарства

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В результате она потеряла 151 тысячу рублей.

70-летней пенсионерке из Анжеро-Судженска позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов. Она рассказала, что женщине положена компенсация за приобретенные некачественные лекарственные препараты. Сумма была названа внушительной - аж 500 тысяч рублей. Но для получения денег пенсионерке необходимо было перевести на указанный счет 35 тысяч рублей комиссии и 116 тысяч рублей за доставку наличных инкассатором. Доверчивая горожанка перечислила названные суммы, но никто ей ничего не привез.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мошенницы. В случае задержания ей может грозить до пяти лет реального лишения свободы.