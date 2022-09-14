Губернатор Кузбасса наградил участников трехдневных поисков бабушки и внука, заблудившихся в тайге

Фото: АПК.

К губернатору Кузбасса на прием пригласили полицейских, волонтеров, жителей Прокопьевска, которые в течение трех суток искали заблудившихся грибников - 63-летнюю пенсионерку и ее 10-летнего внука. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Сергей Цивилев отметил, что только сплоченность и командные действия помогли отыскать женщину и ребенка, спасти им жизни и здоровье.

Глава региона наградил серебряным нагрудным знаком «Кузбасс» сотрудников полиции Евгения Широкова и Александра Шахова за высочайший профессионализм, самоотверженность и неоценимый личный вклад в организацию поисковых мероприятий без вести пропавших жителей.

Также неравнодушные жители Прокопьевска Алексей Бутузов, Артем Лубенец, Александр Семенихин, Алексей Трухин отмечены медалями «За веру и добро».

Напомним, заблудившихся в кузбасском лесу женщину с ребенком нашли живыми спустя трое суток. Бабушка с внуком ушли за грибами в субботу, 3 сентября.