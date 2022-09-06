Заблудившихся в кузбасском лесу женщину с ребенком нашли живыми спустя трое суток

Фото с поисков "Лиза Алерт Кузбасс"

В Прокопьевском районе нашли живыми пропавших в лесу пенсионерку и ее внука. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс», которые принимали активное участие в поисках пропавших.

- Найдены, живы! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! - написали волонтеры, пообещав сообщить подробности обнаружения женщины и мальчика позже.

В комментариях кузбассовцы благодарят волонтеров за работу, отмечая, что весь регион переживал за судьбу пропавших.

Напомним, что 63-летней пенсионерка и ее 10-летний внук ушли за грибами днем 3 сентября и не вернулись к назначенному сроку. Их искали три дня, к поискам были привлечены более 200 человек - полицейские, спасатели, местные жители, волонтеры из Кузбасса и других регионов России. Также в мероприятиях был задействован вертолет Росгвардии Ми-8 и другая техника, в том числе квадракоптеры и беспилотные летательные аппараты с тепловизором. Следователи рассматривают разные версии произошедшего. В частности, они изучили путь женщины с мальчиком от дома до леса, осмотрели дом и автомобиль, на котором они ехали. Признаков совершения в отношении пропавших какого-либо преступления не обнаружено.