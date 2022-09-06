В кузбасском лесу пропали бабушка с внуком: последние новости на 6 сентября

Поисковые мероприятия не прекращаются уже трое суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе продолжаются поиски 63-летней Надежды Васильевны и ее десятилетнего внука Димы, которые пропали в лесу в Прокопьевском округе. Женщина с ребенком находятся в тайге уже четвертые сутки, но поисковики не теряют надежды найти их живыми.

В поисковой операции принимают участие около 250 человек, в том числе более 100 полицейских, а также спасатели, местные жители и волонтеры. Сегодня в Кузбасс прилетела первая группа опытных поисковиков отряда «Лиза Алерт» из Москвы (напомним, что вчера на помощь также прибыли волонтеры из Новосибирской и Томской области, Алтайского края).

- Число волонтеров постоянно меняется, сложно сказать общее количество, но люди все равно нужны. Лес очень сложный, труднопроходимый, есть подлесок, заболоченные участки, ручьи....- рассказали «Комсомолке» в отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Группы обследуют тайгу с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств - чтобы привлечь внимание женщины и ребенка. К поискам также привлечен вертолет Росгвардии Ми-8 и другая техника, в том числе квадракоптеры и беспилотные летательные аппараты с тепловизором. Вчера волонтеры обратитесь к владельцам подобной техники с просьбой предоставить ее для поисков, и на их призыв откликнулись. Минувшей ночью часть территории была обследована при помощи летательного аппарата. При этом техники все равно не хватает, так как задач по поискам много. Поэтому волонтеры по прежнему просят владельцев беспилотных летательных аппаратов с тепловизором (модель DJI Matrice 300) помочь в поисках пропавших.

Напомним, что Надежда Васильевна с дочерью и десятилетним внуком Димой в эту субботу отправились за грибами. Они приехали к лесу на автомобиле и разошлись, договорившись встретиться позже. Молодая женщина спустя время вернулась к машине, а ее мать с племянником из леса так и не вышли. Телефонов ни у кого их пропавших с собой не было. Следователи рассматривают разные версии произошедшего. В частности, они изучили путь женщины с мальчиком от дома до леса, осмотрели дом и автомобиль, на котором они ехали. Признаков совершения в отношении пропавших какого-либо преступления не обнаружено.