Жителям Кемерова объяснили, вызовет ли пуск тепла сейчас перерасчет оплаты

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городской администрации прокомментировали опасения горожан по поводу того, что пуск тепла сейчас вызовет перерасчет оплаты в большую сторону.

Сегодня мэр города Илья Середюк объявил, что с завтрашнего дня в квартиры горожан начнет поступать тепло. Новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что батареи надо было включить уже давно, так как из-за похолодания на улице в квартирах стало очень холодно. Другие пользователи заявили, что на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, будет потепление, и со стартом отопительного сезона можно было повременить. Горожане опасаются, что из-за раннего пуска тепла возрастут платежи за отопление.

- До конца сентября температура выше 20 градусов, какое тепло. Опять перерасход начислят, - написал один из комментаторов.

- Точно, будем за перерасход тепла потом бешеные деньги платить, как всегда, дадут тепло и на улице будет жара, может, имеет смысл хоть частично поэкономить и природные ресурсы, и свои кровные? – сказано в другом сообщении.

В городской администрации прокомментировали ситуацию. Заместитель главы города, начальник управления ЖКХ Сергей Лысенко объяснил, что говорить о неизбежном росте платежа за отопление преждевременно.

Итоговая сумма оплаты складывается из общедомового потребления в течение всего календарного года. А потребление зависит от погодных условий: если зима теплая или жильцы квартир перекрывают свои приборы отопления, то расход меньше, а значит, меньше и сумма оплаты, пояснил он.