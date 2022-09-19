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Политика19 сентября 2022 4:56

Глава Кемерова прокомментировал свой переход на новую должность

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Глава Кемерова Илья Середюк обратился к кемеровчанам в связи с переходом на должность председателя Правительства Кузбасса. Обращение мэра опубликована в его телеграм-канале.

Градоначальник сообщил, что сегодня губернатор Сергей Цивилев пригласил его возглавить правительство региона. Мэр поблагодарил главу Кузбасса за доверие.

- Прекрасно понимаю, какая это ответственность, и готов работать, - написал он.

Илья Середюк отметил, что за шесть лет его работы на посту главы города ему вместе с командой многое удалось сделать: в каждом районе обновляли дворы, дороги, парки, набережные, строили новые детские сады, школы, спортивные центры.

Он сообщил, что намерен продолжать все, что было намечено и двигаться дальше - «единой командой города и региона».

Мэр также поблагодарил за поддержку горожан.