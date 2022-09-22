Жителям Кузбасса рассказали о начале астрономической осени. Фото: Иван МАКЕЕВ

В кемеровском планетарии имени К. П. Мацукова рассказали кузбассовцам, что 23 сентября начало астрономической осени и день осеннего равноденствия.

В этот день Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. В первом таким образом начинается астрономическая осень, а во втором, соответственно, весна. Земля занимает вертикальное положение относительно своей звезды (то есть Солнца). Северный полюс прячется в тень, а Южный, наоборот, «переходит на светлую сторону». Вот что такое День осеннего равноденствия с точки зрения науки. Поэтому день и ночь имеют одинаковую продолжительность - по 12 часов. День становится равен ночи, отсюда и название - равноденствие.

После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада. Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет 5 часов: 23 сентября продолжительность дня составит 12 часов, а 21 декабря - всего 7 часов.

Напомним, что кузбассовцы 26 сентября 2022 года станут свидетелями интересного астрономического события - смогут наблюдать великое противостояние Юпитера. Противостоянием ученые называют положение планеты на продолжении так называемой линии от Солнца к Земле. Такое явление происходит раз в 12 лет.