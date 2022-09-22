Илья Середюк попрощался с кемеровчанами и пообещал вести соцсети дальше

Илья Середюк шесть лет стоял во главе администрации города. Фото: СОЦСЕТИ

Кемеровский градоначальник Илья Середюк опубликовал в своем телеграм-канале прощальный пост, адресованный горожанам, начав его со слов: «Сегодня мой последний рабочий день в должности главы города Кемерово».

В своем сообщении, теперь уже экс-мэр пообещал, что постарается продолжить вести свои аккаунты в Телеграм и социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», отвечать на комментарии, уделять внимание темам, связанным с развитием областного центра. И в тоже время напомнил, что круг его рабочих вопросов теперь изменится, тонко намекнув таким образом, что не сможет уделять все свое время проблемам кемеровчан.

Напомним, Илья Середюк переходит на работу в администрацию правительства Кузбасса, где станет вторым лицом после губернатора Сергея Цивилева. Его новая должность - председатель правительства Кузбасса, в обязанности которого входит, в том числе, и подпись различных документов в отсутствие главы региона.