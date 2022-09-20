Кемеровский горсовет принял отставку Ильи Середюка и назначил врио главы города

Фото: администрация г. Кемерово

Сегодня в Кемерове состоялось внеочередное заседание Кемеровского городского Совета народных депутатов, на котором был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Ильи Середюка.

Мэр выступил перед народными избранниками. Он отметил, что на протяжении шести лет работал вместе с командой, чтобы Кемерово стал лучше, современнее, комфортнее. По его словам, многое удалось сделать и многое еще предстоит. Глава Кемерова считает, что развитие города эффективнее всего в тесной связке с развитием региона.

- Поэтому, когда губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев пригласил меня возглавить правительство Кузбасса, я не мог его подвести. Благодарен за это высокое доверие, хотя решение далось мне непросто. Убежден, что мы и дальше будем одной командой - город и регион, - сказал Илья Середюк.

Депутаты приняли отставку мэра. Его полномочия будут прекращены 22 сентября. По поручению губернатора, Илью Середюка наградили золотым нагрудным знаком «Кузбасс» за «безупречный труд в органах муниципального самоуправления Кузбасса, выдающиеся достижения в профессиональной деятельности, организаторский талант и значительный вклад в социально-экономическое развитие Кемерова».

Фото: администрация г. Кемерово

С 23 сентября временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Дмитрий Анисимов.

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что в понедельник, 19 сентября, стало известно о переходе главы города Ильи Середюка на новую должность - председателя правительства Кузбасса. Губернатор Сергей Цивилев отметил, что столица Кузбасса преобразилась благодаря действиям мэра, и выразил уверенность, что Илья Владимирович справится с возложенными на него новыми обязанностями.

Сам глава города поблагодарил губернатора за доверие, а кемеровчан - за оказанную поддержку. Напомним, что Илья Середюк проработал на посту мэра шесть лет. Он был избран главой города в сентябре 2016 года на всеобщих городских выборах. А в сентябре 2021 года - переизбран решением депутатов Кемеровского городского совета.

СПРАВКА

Дмитрий Анисимов родился в 1983 году в Кемерове. В 2005 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет, получив квалификацию инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал директором ООО «Кузнецкий уголь», начальником управления капитального строительства КОАО «ОРТОН». В 2011 году возглавил муниципальное предприятие «Городское управление капитального строительства». В апреле 2016 стал заместителем главы города, начальником управления городского развития. С 2018 года является первым заместителем главы города. Воспитывает двух сыновей.