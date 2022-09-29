Доброволец из Кузбасса рассказал о решении мобилизоваться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр из Кузбасса проходит боевую подготовку перед участием в СВО. Он сам решил записаться в ряды Вооруженных сил РФ. По его словам, наблюдая за ситуацией, остаться в стороне не мог. Дома молодого человека поняли и поддержали. Александр уверен - за свою страну надо сражаться.

- Дома поняли, нормально восприняли и поддерживают меня. Инструктор на месте отличный, рассказывает все супер. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не обучиться. Не надо бегать, мужики! Надо за свою страну сражаться, я считаю. Фашизм этот надо уничтожать. Убегать не надо, - отметил Александр.

Посмотреть, как проходит подготовка российских воинов и небольшое интервью с Александром можно в канале Министерства обороны РФ.

Напомним, что эксперты оценили работу кузбасских властей по обеспечению мобилизованных всем необходимым. Военнослужащим гарантировали единовременные выплаты по 200 тысяч рублей, а их семьям - социальную поддержку.