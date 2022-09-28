Эксперты оценили работу кузбасских властей по обеспечению мобилизованных всем необходимым

Фото: пресс-служба АПК

Вчера первая группа кузбассовцев, мобилизованных для участия в СВО, отправилась в учебные центры. Проводы военнослужащих прошли в торжественной обстановке у нового памятника Воину-освободителю.

Кадеты пронесли знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в Кузбассе в первые месяцы Великой Отечественной войны. А глава региона Сергей Цивилев обратился к мобилизованным с напутственным словом.

- Как во время Великой Отечественной войны, Родина призвала своих сыновей на борьбу с нацизмом. Война стала другая, используются современные средства разведки, артиллерия и ракетное вооружение. Я вас очень прошу учиться, использовать каждую минуту, чтобы научиться этим технологиям. Это нужно, чтобы победить и вернуться живыми и здоровыми. Потому что вас ждут ваши семьи, ваши родители, дети и жены, друзья. Вас ждет Кузбасс живыми и здоровыми. Ждет с Победой, - сказал Сергей Цивилев.

По мнению доктора политических наук, сопредседателя Ассоциации военных политологов Сергея Мелькова, для мобилизованных, безусловно, важна обстановка, в которой их провожают.

- Это относится не к правовым или политическим аспектам, а, скорее, к морально-этическим. Это поддержка, я считаю, очень серьезная. Тем самым подчеркивается, что они отправляются выполнять важную для всего российского общества и, соответственно, для региона, задачу, - сказал он в интервью «Клубу регионов».

В Кузбассе внимательно и тщательно подошли к частичной мобилизации. По официальным данным, не было зафиксировано нарушений. Мобилизованным гарантировали единовременные выплаты по 200 тысяч рублей. Как сегодня сообщил губернатор, деньги получат все военнослужащие вне зависимости от срока пребывания в зоне боевых действий. Ранее региональный закон предусматривал выплаты только для тех, кто участвовал в специальной военной операции на территории Украины не менее 120 дней. Кроме того, семьям военнослужащих пообещали социальную поддержку. В регионе работает горячая телефонная линия на базе службы «122»: специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы о частичной мобилизации граждан.

Накануне на заседании призывной комиссии губернатор назвал главной задачей сегодня — обеспечить сопровождение каждого мобилизованного от военного комиссариата до учебного центра. Цивилев пообещал лично контролировать этот процесс.

Первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Павел Пожигайло считает, что так и должно быть.

- Губернатор, как отец, должен не только похлопать по плечу и сказать напутственные слова, но и проявить заботу; как минимум понимать, куда они пойдут, в какие части, имеют ли они необходимую подготовку. И самое главное – будут ли они обуты, одеты. Тем более что зима на носу. Мы уже с марта помогаем нашим на фронте, общаюсь с военными и владею ситуацией. Сейчас они идут в распутицу, когда украинский чернозем весь раскиснет, и там не берцы нужны, а сапоги, - сказал он.

По распоряжению главы региона военнослужащие, отправляющиеся в зону проведения СВО, будут обеспечены экипировкой. В частности, кузбассовцам будут выдавать утепленные сапоги на шнурках, утепленную тельняшку и носки, шапку, балаклаву, перчатки, а также спальник. В будущем список вещей может быть расширен. Кроме того, власти Кузбасса обещают организовать горячее питание, сухие пайки и контролировать условия размещения призывников, что, по оценке экспертов, сейчас самое нужное из того, что могут сделать главы регионов.