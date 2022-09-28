Кузбассовцам, участвующим в спецоперации, выплатят по двести тысяч рублей

В региональный закон о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, будут внесены изменения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, получат по 200 тысяч рублей вне зависимости от срока их пребывания в зоне боевых действий. Соответствующие поправки будут внесены в региональный закон по поручению губернатора Сергея Цивилева.

Документ будет предусматривать, что единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей будет выплачиваться всем участникам боевых действий независимо от срока их пребывания в зоне СВО. Ранее для получения денежных средств требовалось, чтобы военнослужащий участвовал в специальной военной операции на территории Украины не менее 120 дней.

Как сообщает официальный телеграм-канал губернатора, действие закона будет распространяться на военнослужащих по контракту, заключивших его после 16 сентября 2022 года, и на жителей, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации.

- Необходимо, чтобы 200 тысяч рублей военнослужащий получал не через 4 месяца пребывания в зоне СВО, как указано в нынешней редакции закона, а стразу, как только его призвали. Деньги должны поступать на счет, который укажет человек. Это нужно сделать уже сегодня, чтобы семьи военнослужащих имели дополнительную финансовую поддержку, — отметил Сергей Цивилев на заседании правительства Кузбасса.

Изменения в региональное законодательство будут внесены в ближайшее время.

Кроме того, по распоряжению губернатора военнослужащие, отправляющиеся в зону проведения СВО, будут обеспечены экипировкой. В частности, кузбассовцам будут выдавать утепленные сапоги на шнурках, утепленную тельняшку и носки, шапку, балаклаву, перчатки, а также спальник. В будущем список вещей может быть расширен.

Также за каждой семьей военнослужащего будет закреплен отдельный соцработник. Правительство Кузбасса проведет работу с предприятиями на предмет оказания финансовой помощи военнослужащим и социальной поддержки их семей.

Напомним, что призывную комиссию по частичной мобилизации в Кузбассе возглавил губернатор. Вчера он проводил первую группу мобилизованных, которая отправилась в учебные центры.

В регионе работает горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новокузнецке отправили по домам мобилизованных старше 1990 года (подробнее).

В Кузбассе опровергли фейк о призыве всех мужчин в Тюменево (подробнее)