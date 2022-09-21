Губернатор Кузбасса возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением по вопросу частичной мобилизации. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Как губернатор Кузбасса и гражданин Российской Федерации полностью поддерживаю решение, принятое Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным о частичной мобилизации. Мы готовы в кратчайшие сроки выполнить задачи, поставленные перед нами Президентом России, - сказал Сергей Цививев

Также глава региона отметил, что в Кузбассе создана призывная комиссия, которую возглавляет он лично.

- Сейчас важно сплотиться, встать на защиту нашей Великой Родины, нашей с вами свободы и независимости. Мы потомки великого поколения, мы росли на примерах мужества и героизма. Нам есть, на кого равняться! Победа будет за нами, - добавил губернатор Кузбасса.

Напомним, что совет по межнациональным отношениям при губернаторе Кузбасса выразил солидарность с решением Президента Российской Федерации о частичной мобилизации.

Кроме того,16 сентября, губернатор Кузбасса объявил, что поддерживает идею «самомобилизации», которую предложил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Власти Кузбасса пообещали поддержать желающих добровольно вступить в ряды бойцов СВО. Так, добровольцам, участвующим в СВО, заплатят двести тысяч рублей. В случае ранения - еще 500 тысяч.