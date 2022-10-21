Жителям Кузбасса доступна современная спортивная инфраструктура

Фото: АПК.

Все большей популярностью у жителей Кузбасса пользуются спортивные объекты. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В регионе огромная работа ведется по строительству, реконструкции спортивных комплексов и площадок. Масштабная модернизация спортивной инфраструктуры ведется в регионе с 2018 года. Так, построено, реконструировано и отремонтировано 572 больших и малых объекта спорта в разных муниципалитетах региона только в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса.

В 2019 году в Белове открылся ФОК с ледовой ареной, который набирает популярность. С начала текущего года его посетили 35,5 тысячи человек, а это почти в два раза больше, чем в 2021 году. С 2020 года спортивный центр с залами для бокса и вольной борьбы работает в пгт. Краснобродском. Уже более четырех тысяч человек посетили его. В Междуреченске самый большой спорткомплекс «Звездный» был открыт в 2021 году. В день туда приходят не менее 2 500 посетителей. В Кемерове начал работу теннисный центр «Кузбасс» в августе. Уже 68,5 тысячи человек за это время здесь побывали, а две тысячи кемеровчан стали постоянными посетителями.