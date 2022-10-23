Житель Кузбасса лишился солидной партии наркотика

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

29-летний житель Прокопьевска хранил в частном доме около килограмма запрещенного вещества.

Информация об этом стала известна сотрудникам полиции. При проверке они нашли два пакета с высушенной травой, имеющей характерный запах. Хозяин содержимого рассказал, что наркотикосодержащее растение заготовил на зиму для личного потребления.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.