Фото: прямой эфир в соцсетях

В Кузбассе будет создан учебный центр для мобилизованных. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев во вторник, 26 октября, во время прямой линии в социальных сетях.

Теперь военнослужащие смогут пройти специальную подготовку в своем регионе.

- Принял решение о создании такого же учебного центра у нас в Кузбассе, чтобы заранее готовить здесь ребят. От уровня, от качества подготовки, оснащения зависит во многом и их состояние здоровья, настрой, успех выполнения поставленных задач. Это предотвратит потери, которые могут быть в ходе этой операции, - сказал Сергей Цивилев.

Напомним, что сейчас мобилизованных кузбассовцев отправляют в учебные центры в другие сибирские города, в том числе в Омск.