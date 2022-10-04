Сергей Цивилев посетил еще один учебный центр, где проходят подготовку мобилизованные из Кузбасса

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Сегодня, 4 октября, губернатор Сергей Цивилев посетил еще один учебный центр в Омской области, где проходят подготовку мобилизованные из Кузбасса. Глава региона проверил условия размещения, снабжение и ход подготовки бойцов.

Отметим, что первые 435 семей мобилизованных кузбассовцев уже получили региональные выплаты в размере 200 000 рублей. По поручению Сергея Цивилева за семьей каждого военнослужащего закреплен социальный работник, который будет помогать в решении социальных и бытовых вопросов.

Напомним, что 3 октября глава региона посетил учебный центр в Омской области, где проходят обучение мобилизованные кузбассовцы. Как рассказал губернатор, предприятия Кузбасса производят для обеспечения мобилизованных необходимые вещи.