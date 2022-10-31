В Кемерове 24 человека тушили пожар в пятиэтажке на бульваре Строителей

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Кемерове 30 октября в 15.06 произошел пожар в пятиэтажном доме на бульваре Строителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, в подъезде было плотное задымление на верхних этажах на момент прибытия первого подразделения. 20 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. В результате в кухне одной из квартир обгорели мебель и вещи на площади четыре квадратных метра. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.

Пожар ликвидировали в 15.17. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 24 человека и семь единиц техники.

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