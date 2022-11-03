С понедельника в Кемерове уберут еще одну маршрутку и изменят пути движения трех автобусов

Фото: администрация г. Кемерово

С понедельника, 7 ноября, в Кемерове перестанет ходить маршрутное такси №4 и будут изменены пути движения трех автобусов. Об этом сообщили в администрации Кемерова.

Так, вместо маршрутки № 4 будет увеличено число рейсов автобуса № 91. На линию выйдут девять машин большой вместимости, где будут действовать все льготы и проездные. А сам маршрут №91 продлят до рынка «Дружба», при этом автобусы будут следовать, как и планировалось, через микрорайон «Березовая роща».

Кроме того, изменения коснутся автобусов №№ 19 и 82, которые станут заезжать в новые микрорайоны на проспектах Химиков и Комсомольском. На обоих маршрутах будут работать по три современных автобуса большой вместимости.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Расписание можно уточнить по телефону 57-46-57, на сайте УЕЗТУ.РФ, на остановках и в мобильных транспортных сервисах.

Напомним, что замена «пазиков» на автобусы идет в городе в рамках модернизации транспортной системы.