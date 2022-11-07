В Кузбассе помогают найти работу с помощью социального контракта

Фото: пресс-служба АПК

Кузбассовцы, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, могут заключить соцконтракт по поиску работы и дополнительно получить к зарплате финансовую помощь от государства. В нынешнем году такой мерой поддержки воспользовались 2492 жителя региона. Из них около тысяча трудоустроилась с помощью службы занятости.

Кроме пособия по безработице заключившему контракт начисляется разовая выплата в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения (13 806 рублей). После трудоустройства независимо от размера зарплаты государство предоставит еще три прожиточных минимума - по одному после каждого отработанного месяца. Единственное условие для нашедшего работу - не увольняться, пока не отработаешь три месяца.

Так, сразу десять жителей Ижморского района с помощью контракта трудоустроились в теплосетевую компанию.

При этом при желании соискатель может быть направлен на обучение новой профессии или повышение квалификации. Во время подготовки он получит пособие по безработице и ежемесячную выплату, равную половине прожиточного минимума (до 3 месяцев). Также предусмотрена единовременная денежная выплата на оплату стоимости курса обучения, но не более 30 тысяч рублей.

- Кузбасс выполняет все социальные обязательства, чтобы жители региона, особенно попавшие в непростую жизненную ситуацию, чувствовали уверенность и могли рассчитывать на поддержку правительства региона», - отметил губернатор Сергей Цивилев.