Главой города Кемерово избран Дмитрий Анисимов

Дмитрий Анисимов еще несколько дней походит с приставкой врио к должности. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В четверг, 10 ноября, состоялось внеочередное заседание Кемеровского городского совета народных депутатов, главной повесткой которого стал выбор кандидата на должность мэра города.

В результате открытого голосования на должность градоначальника избран Дмитрий Анисимов.

Напомним, что Дмитрий Викторович был назначен временно исполняющим обязанности главы города с 20 сентября 2022 года после того, как предыдущий мэр столицы Кузбасса Илья Середюк перешел на работу в администрацию правительства Кузбасса, где возглавил команду губернатора.

Заявки на должность кемеровского мэра подали восемь человек. Конкурсная комиссия одобрила все из них, но депутаты единогласно избрали Дмитрия Анисимова.

Новый мэр Кемерова представил программу развития города на пять лет, созданную на основе потребностей жителей города: экология, экономика, образование, медицина, спорт и культурная среда, обеспечение комфортного жилья, развитие общественного пространства и развитие Кемерова как центра агломерации Кузбасса.

Инаугурация нового мэра пройдет 15 ноября.