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НовостиОбщество11 ноября 2022 2:28

В Кузбассе ослабили коронавирусные ограничения ради открытия горнолыжного сезона в Шерегеше

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе на три дня ослабили коронавирусные ограничения ради открытия сезона на горнолыжном курорте «Шерегеш». Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене правительства региона.

Документ разрешает проведение масштабного мероприятия в период с 11 ноября по 13 ноября.

Напомним, что несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом, режим «Повышенная готовность» был продлен в Кузбассе до 30 ноября.

Ранее «Комсомолка» писала, что на открытии горнолыжного сезона в Шерегеше выступит лидер группы «Смысловые Галлюцинации».