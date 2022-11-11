В Кузбассе ослабили коронавирусные ограничения ради открытия горнолыжного сезона в Шерегеше

Фото: архив "КП"
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
В Кузбассе на три дня ослабили коронавирусные ограничения ради открытия сезона на горнолыжном курорте «Шерегеш». Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене правительства региона.
Документ разрешает проведение масштабного мероприятия в период с 11 ноября по 13 ноября.
Напомним, что несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом, режим «Повышенная готовность» был продлен в Кузбассе до 30 ноября.
Ранее «Комсомолка» писала, что на открытии горнолыжного сезона в Шерегеше выступит лидер группы «Смысловые Галлюцинации».