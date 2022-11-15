Дмитрий Анисимов официально вступил в должность мэра Кемерова

Фото: Пресс-служба Администрации города Кемерово

15 ноября 2022 года в мэрии Кемерова прошла инаугурация Дмитрия Анисимова - торжественная церемония, посвященная официальному вступлению нового мэра города на пост.

Напомним, что 10 ноября Дмитрий Анисимов был избран главой города на ближайшие пять лет, за его кандидатуру единогласно проголосовали все депутаты Кемеровского городского Совета.

Новый градоначальник принес присягу и пообещал соблюдать и защищать Устав города Кемерово, действовать только в интересах горожан, способствовать их благополучию и развитию города.

По его словам, команду он менять не собирается, планирует действовать по ранее установленному курсу развития города, принятым Ильей Середюком.