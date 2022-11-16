На юге Кузбасса установили новогоднюю елку на асфальт вместо снега

Фото: Архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 16 ноября в телеграм-канале главы Гурьевска появились кадры установки новогодней елки на площади города. Отсутствие снега не помешало властям начать создавать горожанам праздничное настроение: на елку повесили 500 красивых шаров, раскрашенных традиционными узорами и орнаментами.

По словам Станислава Черданцева, до 20 ноября украсят городские здания и общественный транспорт, учреждения и предприятия. По соглашению с руководством «Пассажиравтотранс», в автобусах будет играть праздничная музыка.

А когда в Кузбассе, наконец, появится снег, вокруг елки будет сооружен снежный городок. По словам синоптиков, это может произойти в ближайшее время: к выходным ожидаются осадки и похолодание.