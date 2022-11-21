На площади Советов в Кемерове начали устанавливать новогоднюю ель

Фото: администрация г. Кемерово

Утром 21 ноября на площади Советов в Кемерове приступили к установке новогодней ели. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На площади будет установлена та самая ель за 18 млн рублей, которая была приобретена городом в 2019 году. Сейчас рабочие начали монтировать основание для новогодней красавицы. Его высота составляет более двух метров, а диаметр - 7,7 метра. Рост елки вместе с основанием и макушкой достигает 25 метров.

Ветки ели будут смонтированы в 42 яруса. В них вплетут гирлянды синего, красного, белого цвета. Также дерево украсят 1800 шаров. С помощью специального программно-аппаратного комплекса ель будет менять цветовую гамму и рисунок.

Завершить установку ели планируется в течение двух недель. По традиции вокруг новогодней красавицы зальют каток.