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НовостиОбщество21 ноября 2022 4:58

Пункт проката спортинвентаря на площади Советов в Кемерове откроется 1 декабря

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

На площади Советов началась подготовка к Новому году: специалисты приступили к установке новогодней ели, а также начали монтировать хоккейную коробку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня работники стадиона «Химик» сделают каркас коробки, а затем начнут заливать лед.

Ледовая площадка будет открыта круглосуточно. Рядом вскоре заработает пункт проката. В мэрии уточнили, что он откроется 1 декабря.

Напомним, что вокруг новогодней ели на площади Советов также будет залит лед.