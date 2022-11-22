Житель Кузбасса пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ДПС

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе перед судом предстанет 69-летний житель Белова, который пытался дать мелкую взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В сентябре этого года инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого сидел непристегнутый мужчина и при этом еще и разговаривал по телефону во время движения. Водитель захотел договориться с полицейским, чтобы его отпустили без оформления протокола. Для этого он положил пять тысяч рублей в фуражку инспектора. Однако сотрудник от взятки отказался и вызвал следственную группу. На автомобилиста завели уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ).

Сейчас уголовное дело передано в суд.