В Кузбассе любительница ездить не по правилам лишилась иномарки

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

31-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого успела накопить 39 неоплаченных штрафов за превышение скорости.

Автоледи сотрудники ГИБДД остановили при очередном нарушении во время патрулирования территории. При проверке документов выяснилось, что владелица «Тойоты Селика» просрочила по 30 взысканиям установленный законом срок для своевременной уплаты. В связи с этим на нарушительницу были составлены протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», которая предусматривает двукратное увеличение суммы назначенных штрафов.

Но на этом неприятности для ленинскузнечанки не закончились. Оказалась, что она еще и скрывалась от судебных приставов за неуплату задолженности по долговым обязательствам и налоговым платежам на сумму более 300 тысяч рублей. Получив от полицейских информацию, приставы арестовали автомобиль должницы.