В Росгвардии Кузбасса прокомментировали ДТП с сотрудником, который сбил девочку и бросил ее на дороге

В ведомстве начата служебная проверка в отношении сотрудника. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу начата служебная проверка в отношении сотрудника, который сбил школьницу и скрылся с места происшествия, оставив ее на дороге без помощи. Об этом «КП»-Кемерово» сообщили в пресс-службе ведомства.

- По окончанию проверки сотрудник будет уволен и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, - сообщил официальный представитель Управления Росгвардии по Кузбассу.

Напомним, в момент аварии росгвардеец был пьян. Девочка, оставленная на дороге, скончалась от полученных травм. После задержания мужчина отрицал, что находился за рулем и пытался уверить следствие, что машиной управлял другой человек. Однако его доводы никого не убедили и накануне по решению суда его заключили под стражу сроком на два месяца.