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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:30

В Росгвардии Кузбасса прокомментировали ДТП с сотрудником, который сбил девочку и бросил ее на дороге

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
В ведомстве начата служебная проверка в отношении сотрудника.

В ведомстве начата служебная проверка в отношении сотрудника.

Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу начата служебная проверка в отношении сотрудника, который сбил школьницу и скрылся с места происшествия, оставив ее на дороге без помощи. Об этом «КП»-Кемерово» сообщили в пресс-службе ведомства.

- По окончанию проверки сотрудник будет уволен и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, - сообщил официальный представитель Управления Росгвардии по Кузбассу.

Напомним, в момент аварии росгвардеец был пьян. Девочка, оставленная на дороге, скончалась от полученных травм. После задержания мужчина отрицал, что находился за рулем и пытался уверить следствие, что машиной управлял другой человек. Однако его доводы никого не убедили и накануне по решению суда его заключили под стражу сроком на два месяца.