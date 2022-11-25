В Новокузнецке на трое суток объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

В приземном слое воздуха будут накапливаться загрязняющие вещества от автомобильных и промышленных выбросов. Фото: Архив КП

В Новокузнецке синоптики в связи с похолоданием и установившейся температурной инверсией объявили режим неблагоприятных метеорологических условий. Действовать он будет более трех суток - до 18.00 понедельника, 28 ноября, после чего его могут продлить.

Этот режим, прозванный в народе режимом «черного неба», вводят, когда метеорологические условия (отсутствие ветра, осадков и т. д.) способствуют накоплению вредных и загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В период его действия очень многие кузбассовцы чувствуют на улице запах «химии», газа, гари.

Согласно введенному режиму НМУ предприятия Новокузнецка должны сократить промышленные выбросы на 15-20%.

В Кемерове и Прокопьевске режим неблагоприятных условий пока еще не объявляли, но складывающиеся погодные условия могут изменить ситуацию до конца дня. Напомним, ранее «КП»-Кемерово» сообщала, что на выходных похолодает до -40 градусов. По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, аномальные морозы в Кузбассе простоят до 4 декабря.