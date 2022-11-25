Режим «черного неба» на все выходные объявили в четырех территориях Кемеровской области

Режим НМУ в Кузбассе будет действовать до 18.00 понедельника, 28 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе режим неблагоприятных метеорологических условий - «режим черного неба» - помимо Новокузнецка ввели в еще трех территориях: Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Как сообщается на сайте ведомства, в соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией режим НМУ на всех четырех территориях Кузбасса вводится с 18.00 пятницы, 25 ноября до 18.00 понедельника, 28 ноября.

Всем промышленным предприятиям в период действия неблагоприятных метеорологических условий необходимо снизить выбросы в атмосферу на 15-20%.

Отметим, что в других территориях Кузбасса режим НМУ не объявляется, так как там отсутствуют посты Кемеровского гидрометцентра, которые собирают данные о состоянии воздуха. Но, так как погодные условия для всех территорий региона складываются практически одинаково, жителям других городов Кузбасса в эти дни также не рекомендуется проводить много времени на улице из-за накопления вредных и загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.