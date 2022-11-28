В Кузбассе продлили режим «черного неба»

Фото: архив "КП"
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В четырех территориях Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
В Кемерове режим «черного неба» будет действовать до 18.00 вторника, 29 ноября, в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе - до пятницы, 2 декабря. На период введения режима НМУ предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух.
Напомним, что режим НМУ был объявлен в регионе с пятницы, 25 ноября, в соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией.