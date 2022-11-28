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НовостиОбщество28 ноября 2022 4:32

В Кузбассе продлили режим «черного неба»

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четырех территориях Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В Кемерове режим «черного неба» будет действовать до 18.00 вторника, 29 ноября, в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе - до пятницы, 2 декабря. На период введения режима НМУ предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух.

Напомним, что режим НМУ был объявлен в регионе с пятницы, 25 ноября, в соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией.