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НовостиЭкономика30 ноября 2022 16:58

В Кузбассе предприниматели развивают бизнес благодаря региональной программе поддержки

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба АПК

Фото: пресс-служба АПК

Среди выбранных направлений нынешнего года - производство мебели, продовольственных товаров, строительство, торговля, транспортные и туристические услуги.

- Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса помогает в том числе начинающим предпринимателям развивать в регионе новые направления деятельности, - отметил глава региона Сергей Цивилев.

С сентября этого года владельцы стартапов, зарегистрировавшие бизнес менее двенадцати месяцев назад, по специальной антикризисной программе льготного микрофинансирования имеют возможность получить от Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса до 500 тысяч рублей под 3% годовых на срок до 36 месяцев. На сегодняшний день такую поддержку, по информации пресс-службы администрации регионального Правительства, получили 22 предпринимателя. Они работают в Кемерове, Новокузнецке, Киселевске, Топках, Анжеро-Судженске и других муниципальных образованиях.

Подать заявку на льготное финансирование можно по телефону 8 (3842) 900-339 Подробнее о программе можно прочитать на сайте Госфонда.