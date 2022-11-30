В Кузбассе наградили многодетных матерей

Фото: пресс-служба АПК

При этом власти региона оценили и активную жизненную позицию женщин, и личный вклад в нравственное и интеллектуальное воспитание детей, а также полную самоотдачу и мудрость.

28 мам были отмечены областной медалью «Материнская доблесть». Еще 27 мам получили областные медали «За достойное воспитание детей», три - «За веру и добро». А жительнице Юргинского округа Людмиле Жилкиной вручена отдельная медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени. В ее семье - 11 детей и 14 внуков. Многодетная мама 42 года до ухода на пенсию отработала фельдшером.

Награжденных поздравил первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.

Напомним, что в нашем регионе проживают более 32 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 109 тысяч детей. Все они получают социальную поддержку. А матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, по мерам соцподдержки приравнены к ветеранам труда.